Янукович в аеропорту провів ще одну нараду щодо Податкового кодексу
09:03, 02 грудня 2010Політика
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Президент повернувся з Астани
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів нараду з членами уряду щодо Податкового кодексу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, нарада пройшла у міжнародному аеропорту “Бориспіль”. В.ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва з Астани, де брав участь у саміті ОБСЄ.
Деталі наради у прес-службі пообіцяли надати згодом.
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