Янукович в аеропорту провів ще одну нараду щодо Податкового кодексу

Президент повернувся з Астани

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів нараду з членами уряду щодо Податкового кодексу. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, нарада пройшла у міжнародному аеропорту “Бориспіль”. В.ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва з Астани, де брав участь у саміті ОБСЄ. Деталі наради у прес-службі пообіцяли надати згодом.

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