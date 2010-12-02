2 тисячі підприємців зібрались на Майдані

Близько 2 тисяч підприємців беруть участь у мітингу на Майдані Незалежності в Києві проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, за даними міліції, у мітингу беруть участь близько 1,5 тис. осіб.

Мітингувальники продовжують прибувати до центральної частини Києва.

Безпосередньо у центрі столиці міста охорону громадського порядку забезпечують 40 працівників міліції. Ще 1100 перебувають у резерві.