Литвин закликає владу «затягти паски», щоб бути ближчою до народу

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначає, що при ухваленні державного бюджету на 2011 рік передбачається «урізати» пенсії і зарплати чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі радіо «Ера-FM».

В.ЛИТВИН зазначив: «Передбачається при прийнятті бюджету урізати пенсії, я маю на увазі тим, хто отримує величезні пенсії». За його словами, «зарплати і пенсії, які мають високий рівень, необхідно привести у відповідність».

При цьому, вважає В.ЛИТВИН, «це не дозволить наповнити бюджет, бо це будуть не такі великі кошти. Але, разом з тим, коли сьогодні влада веде мову про те, що складно, треба потерпіти, то люди закономірно ставлять питання, що треба потерпіти всім». Він наголосив, що владі, «закликаючи до того, щоб затягувати паски», необхідно і самій це зробити. «Момент доволі складний, і, очевидно, треба його переживати усій владі разом з людьми», - зазначив голова ВР.

Він повідомив, що звернувся до уряду з проханням внести на розгляд парламенту «відповідний документ про Кіпр, тобто про ліквідацію угоди про співпрацю ще Радянського Союзу з Кіпром, куди найчастіше виводяться гроші з України». «Якби це можна було прийняти рішенням Верховної Ради, то я вас запевняю, що рішення було б давно прийняте, але це повинен бути документ з уряду», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, у разі ухвалення такого документу вдасться збільшити надходження до бюджету.