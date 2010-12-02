Литвин перейменував свою фракцію у Київраді
11:27, 02 грудня 2010Політика
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У складі змін не відбулося
|Олесь Довгий
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву керівника фракції Валерія МОШЕНСЬКОГО оприлюднив на сьогоднішньому засіданні Київради заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.
Рішення про перейменування, як зазначається у заяві, було прийнято на засіданні фракції.
О.ДОВГИЙ доручив апарату Київради внести відповідні зміни у роботу системи «Рада» для подальшого голосування депутатів вказаної фракції.
Він зазначив також, що жодних змін у складі фракції не відбулося.
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