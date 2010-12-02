Литвин перейменував свою фракцію у Київраді

Фракцію Блоку Литвина у Київраді перейменовано у фракцію Народної партії

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву керівника фракції Валерія МОШЕНСЬКОГО оприлюднив на сьогоднішньому засіданні Київради заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Рішення про перейменування, як зазначається у заяві, було прийнято на засіданні фракції.

О.ДОВГИЙ доручив апарату Київради внести відповідні зміни у роботу системи «Рада» для подальшого голосування депутатів вказаної фракції.

Він зазначив також, що жодних змін у складі фракції не відбулося.