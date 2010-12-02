Регіонал вважає, що на всі пропозиції Януковича ВР двох годин вистачить

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що пропозиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо Податкового кодексу буде розглянуто сьогодні на вечірньому засіданні Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, ці пропозиції буде розглянуто «або сьогодні, о четвертій годині дня, або в крайньому разі – завтра з ранку».

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, усе залежить від того, чи встигне профільний комітет ВР з питань податкової і митної політики сьогодні підготувати ці пропозиції для розгляду на вечірньому засіданні.

О.ЄФРЕМОВ не виключив, що сьогоднішнє вечірнє засідання парламенту може бути продовжене. При цьому він додав: «Ми в дві години вкладемося (вечірнє засідання ВР триває дві години – з 16.00 до 18.00 – УНІАН)».