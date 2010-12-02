Міліція «не має нічого» на Кільчицьку, Черновецького, Басса і Довгого

Правоохоронні органи розслідують кримінальну справу тільки щодо колишнього начальника Управління охорони здоров`я і медзабезпечення КМДА Людмили КАЧУРОВОЇ, заявив в інтерв`ю «Газеті по-київськи» заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК.

«З перерахованих у провадженні у міліційного слідчого була лише справа, порушена проти КАЧУРОВОЇ за ст. 210 КК – «порушення бюджетного законодавства». Я кілька разів заслуховував слідчого, проте зрештою протиправні факти не підтвердилися. Ще 30 вересня цю справу було закрито через відсутність складу злочину. Пізніше вже СБУ за власними матеріалами порушила проти КАЧУРОВОЇ нову справу, щодо інших фактів порушень у бюджетній сфері. Проти КУХАРЕНКА, МАКЕЄВОЇ справи ми не розслідуємо. Також міліція не має нічого щодо ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, БАССА, КІЛЬЧИЦЬКОЇ і ДОВГОГО», - сказав В.ФАРИННИК.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня стало відомо, що на той час віце-прем`єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО підписав доручення, метою якого було проведення комплексної перевірки системи управління і фінансування галузі охорони здоров`я Києва.

28 липня ЗМІ повідомили, що київська міліція затримала начальника Управління охорони здоров`я і медзабезпечення КМДА Л.КАЧУРОВУ за підозрою у зловживанні бюджетними коштами у розмірі 1,5 млн. грн.

29 червня на той час перший заступник голови КМДА, а нині – голова столичної міськадміністрації Олександр ПОПОВ доручив провести конкурс на заміщення посади начальника ГУ охорони здоров`я.

28 вересня начальником Головного управління охорони здоров`я м. Києва було призначено Раїсу МОІСЕЄНКО.