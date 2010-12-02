Підприємці підозрюють, що Янукович їх обманув

Один з координаторів акції протесту підприємців Володимир ДОРОШ висловлює сумніви в існуванні вета Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на Податковий кодекс.

В інтерв’ю УНІАН він сказав, що “ніхто не бачив цього вета, а лише чули про нього на словах, а тому є сумніви, що воно існує”.

Також В.ДОРОШ повідомив, що сьогодні зранку на Майдані Незалежності у Києві були присутні 10 тисяч мітингувальнкиів, а зараз з урахуванням того, що частина з них пішла пікетувати Верховну Раду, на Майдані залишаються близько 7 тисяч осіб.

Водночас, у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві зауважили, що на Майдані Незалежності перебувають трохи більше 1,5 тис. учасників акції.

Довідка. Станом на 13.50 2 грудня на офіційному сайті Президентав розділі "офіційні документи" так і не з`явився указ глави держави про ветування Податкового кодексу. Згадку про те, що Президент скористався правом вето відносно ПК і повернув документ на доопрацювання парламенту можна знайти лише в заяві Віктора ЯНУКОВИЧАв аеропорту "Бориспіль" від 11 листопада.