МВФ погрожує Азарову закрити кредит у разі поступок «спрощенцям»?

МВФ не підтримує позицію уряду щодо поступкок "спрощенцям", наполягаючи на збереженні попередньої моделі спрощеної системи, представленої в Податковому кодексі, який ветував президент.

Про це в коментарі "Економічній правді" розповіло джерело у Мінфіні.

"Наприклад, МВФ принципово не погоджується із розширенням сфери спрощеної системи і наполягає на тому, щоб заборонити цілому переліку видів діяльності перебувати на "спрощеній" системі", - зазначив чиновник Мінфіну.

Він наголосив, що таким чином під загрозою опинилася видача другого траншу від міжнародних кредиторів.

Як повідомлялося, 30 грудня президент Віктор Янукович наклав вето на Податковий кодекс, проти якого виступають підприємці.

Увечері 1 грудня прес-служба Кабміну повідомила, що урядова робоча група і представники малого бізнесу підписали Меморандум про узгодження спільних дій із внесення змін до Податкового кодексу, який, зокрема, передбачає збереження спрощеної системи оподаткування.

У той же день координатор акції протесту проти Податкового кодексу Володимир Дорош в прямому ефірі телеканалу ТВі спростував заяву Кабміну: "Наскільки мені відомо, жодна уповноважена особа від координаційної ради підприємців ніякого меморандуму з урядом сьогодні не підписувала".