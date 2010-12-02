Янукович написав 25 сторінок пропозицій до Податкового кодесу

Верховна Рада України може сьогодні на вечірньому засіданні розглянути пропозиції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Податкового кодексу, якщо профільний комітет їх оперативно опрацює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

За його словами, до парламенту надійшли пропозиції Президента до Податкового кодексу, і їхній обсяг складає 25 сторінок.

Крім того, додав віце-спікер, на 9 сторінках надійшли пропозиції до ряду законів у зв’язку із введенням в дію Податкового кодексу.

Як сказав М.ТОМЕНКО, доповідачем з цього питання призначена перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«Існує вірогідність, що пропозиції будуть розглянуті під час вечірнього пленарного засідання, якщо профільний комітет їх оперативно опрацює», - сказав він.