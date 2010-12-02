Королевська: ВР встановила якісно нову систему ринкового нагляду

Верховна Рада України зробила завершальний крок до встановлення адекватних і цивілізованих правил гри на ринку, встановивши якісно нову систему ринкового нагляду.

Про це заявила голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи прийнятий сьогодні Верховною Радою Закон «Про ринковий нагляд і контроль продукції» (№6694), повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Представляючи законопроект, голова парламентського комітету заявила, що існуюча в Україні система держконтролю - це атавізм, який може зайняти одне з перших місць у світі з ірраціональності і неефективності. «Замість контролю, який забезпечував би прозору процедуру і міг би виявляти нечесних виробників і неякісну продукцію, ми маємо репресивну машину. Від цього давно відмовилися в усьому світі, але Україна є своєрідним заповідником застарілих законодавчих норм», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови комітету, закон «Про ринковий нагляд і контроль продукції» переслідує дві основні мети. «Перша мета – це забезпечити прозорість ринку, запровадити норми, які допоможуть встановити походження продукції, небезпечної або невідповідної вимогам, а також усунути дублювання функцій органів держнагляду і контролю над характеристиками продукції. Друга мета – це адаптація українського законодавства до норм Європейського Союзу і правил СОТ у сфері технічного регулювання, і впровадження в країні системи ринкового нагляду відповідно до європейських умов, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Без досягнення першої мети ми не зможемо розвинути цивілізований внутрішній ринок. Без досягнення другої – ми не зможемо розвиватися адекватно вимогам зовнішнього світу».

Голова Комітету ВР зазначила, що сьогодні контроль над імпортними товарами при їх ввезенні в України полягає лише в перевірці наявності сертифікатів відповідності тільки на товари, що підлягають обов`язковій сертифікації в Україні. Такий формальний підхід не дозволяє забезпечити недопущення на ринок України продукції, що представляє серйозний ризик. Крім того, ця практика створює технічний бар`єр у торгівлі, що в принципі суперечить вимогам СОТ.

«Тому в законі передбачено ввести в Україні європейську систему контролю продукції при її ввезенні на митну територію України, що відповідає вимогам СОТ і органічно поєднується із системою ринкового нагляду. Також необхідно підкреслити, що впровадження системи ринкового нагляду і європейської системи контролю продукції відповідає Плану дій "Україна - Європейський Союз", яким передбачено приведення регуляторної та адміністративної практики України у сфері технічного регулювання у відповідність з міжнародною і такою, що існує в ЄС», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 2 грудня 2010 року прийняла в другому читанні і в цілому Закон України «Про ринковий нагляд і контроль продукції» (№6694), який впроваджує європейські підходи у сфері нагляду і контролю. Зокрема, в документі міститься принцип, згідно з яким ринковому нагляду підлягає продукція, що введена в оборот і поширюється на ринку. Тобто, перевірки проходитимуть у розповсюджувачів, а не виробників, і лише в разі виявлення небезпечної продукції на ринку.

Також закон встановлює чіткі алгоритми дій органів ринкового контролю, вимоги до перевірок, методи вирішення спірних моментів, систему моніторингу за виконанням рішень, ефективний захист прав споживачів, принципово нову систему контролю над імпортною продукцією на підставі принципу «мовчазної згоди», реформування системи з метою усунення дублювання функцій держорганів.