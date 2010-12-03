Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету «Родина Тарнавських» (фото)

Національний банк України 29 листопада 2010 року ввів в обіг пам`ятну монету «Родина Тарнавських» номіналом 10 грн. з серії «Славетні роди України».

Про це йдеться у листі регулятора від 25 листопада 210 року №11-311/5869-20929, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, якість чеканки - "пруф", маса у чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм, наклад - 10 тис. штук. Проба – Ag 925.

На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний герб України, напис півколом «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, внизу рік чеканки монети «2010» і номінал – «ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ» і зображено родове гніздо Тарнавських - маєток у Качанівці, під яким напис, - «КАЧАНІВКА/ЧЕРНІГІВЩИНА».

На реверсі монети зображено найвідоміших представників роду: у центрі на орнаментальному фоні фігура Василя (молодшого), під якою роки його життя 1838-1899, зліва і справа - портрети з написами: «ГРИГОРІЙ/1788-1853» і «ВАСИЛЬ/1810-1866», вгорі розміщено герб роду і напис півколом «РІД ТАРНАВСЬКИХ».

Художники: аверс – Святослав ІВАНЕНКО, реверс – Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Скульптори: С.ІВАНЕНКО, Володимир АТАМАНЧУК.

Пам`ятна монета є дійсним платіжним засобом України і обов`язкова до прийняття без обмежень за її номінальною вартістю в усіх видам платежів, також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для переказів.

Довідка УНІАН. Монета присвячена відомому українському козацько-старшинському роду, який прославився своєю меценатською і добродійною діяльністю і з якого походили відомі діячі Гетьманщини - сотники і полковники. До нього належав Василь Тарнавський-молодший, завдяки унікальній колекції якого було засновано Музей українських старожитностей у місті Чернігові.