Тимошенко: мені ніякий компромат більше не страшний

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що лише відкритість та прозорість політичної діяльності унеможливлює появу будь-якого компромату.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Кожна моя розмова, будь-яка, може в будь-який момент оприлюднена, тому що мої слова і будь-які позиції у закритих розмовах не відрізняються від публічних", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО вчора після допиту в Генеральній прокуратурі.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що нинішні звинувачення влади у нецільовому використанні бюджетних коштів є єдиним "компроматом", який, при цьому, не підтверджено жодними документами. "Я думаю, якщо після великої кількості перевірок прокуратурою, СБУ, Контрольно-ревізійним управлінням, особисто АЗАРОВИМ та ЯНУКОВИЧЕМ, вони знайшли тільки те, що я "заплатила пенсійні гроші за рахунок екологічних грошей" - це мій головний злочин, то я думаю, що мені ніякий компромат більше не страшний", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.