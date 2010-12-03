Виїзди підприємців до Києва відстежують СБУ і спецполк ППС

Силові структури відстежують всі колективні виїзди людей до Києва, заявляє голова Донецької обласної організації Всеукраїнського комітету захисту прав людини Євгенія РАТНИКОВА.

Як сказала вона кореспондентові УНІАН у Донецьку, «сьогодні все, що пов’язано з колективними виїздами, відстежує влада. Їх хвилює, скільки поїде до Києва людей», - сказала Є.РАТНИКОВА і додала, що цими питаннями займається не тільки СБУ, а й «відкрито» працівники міліції.

Вона повідомила, що переконалася в цьому особисто в ході розмови з інспектором відділу громадської безпеки Донецького міського управління внутрішніх справ.

За словами Є.РАТНИКОВОЇ, інспектор повідомила їй, що міліція «просто збирає інформацію: скільки чоловік виїжджає до Києва на акції протесту підприємців проти Податкового кодексу». «Це потрібно не тільки нам, це потрібно для Києва», - зізналася, за словами Є.РАТНИКОВОЇ, інспектор.

Більше того, сказала вона, інспектор цікавилася: в якій кількості формуються групи для виїзду до Києва для того, щоб «забезпечити» кожну своїм супроводжуючим. Для супроводу таких груп у відрядження відправляють співробітників спеціального полку патрульно-постової служби.

«Інспектор розповіла, що вони направляють свого працівника у відрядження супроводжувати групи, які їдуть до Києва. Якщо їдуть поїздом по 12-15 чоловік – супроводжує один міліціонер, але з`ясувалося, що він не обов`язково їхатиме поряд з ними у вагоні, а просто буде їхати в цьому ж поїзді, - сказала Є.РАТНИКОВА, - Тобто, міліціонера не цікавить безпека цих людей в дорозі, а цікавить, що вони робитимуть, коли вийдуть з вагону».

Крім того, за словами голови Донецької обласної організації, інспектор радила подати попередню заявку в Донецький міськвиконком про те, скільки чоловік поїде до Києва.

«Вони відстежують зараз всі групи (що від`їжджають до Києва), що явно проявилися, і, звичайно, неявні. І, звичайно, все мобілізовано, тому що на таких заходах, як правило, працюють співробітники СБУ, вже просто у відкриту задіюють органи внутрішніх справ – полк патрульно-постової служби», - сказала голова громадської організації.

Є.РАТНИКОВА підкреслила: «Я думаю, що це по всій Україні так власті мобілізують правоохоронців на виявлення, на супровід... Вони, звичайно, будуть в цивільному одязі, і їх дуже турбує ця ситуація в Києві».