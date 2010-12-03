Виїзди підприємців до Києва відстежують СБУ і спецполк ППС
Інформація від правозахисників
Силові структури відстежують всі колективні виїзди людей до Києва, заявляє голова Донецької обласної організації Всеукраїнського комітету захисту прав людини Євгенія РАТНИКОВА.
Як сказала вона кореспондентові УНІАН у Донецьку, «сьогодні все, що пов’язано з колективними виїздами, відстежує влада. Їх хвилює, скільки поїде до Києва людей», - сказала Є.РАТНИКОВА і додала, що цими питаннями займається не тільки СБУ, а й «відкрито» працівники міліції.
Вона повідомила, що переконалася в цьому особисто в ході розмови з інспектором відділу громадської безпеки Донецького міського управління внутрішніх справ.
За словами Є.РАТНИКОВОЇ, інспектор повідомила їй, що міліція «просто збирає інформацію: скільки чоловік виїжджає до Києва на акції протесту підприємців проти Податкового кодексу». «Це потрібно не тільки нам, це потрібно для Києва», - зізналася, за словами Є.РАТНИКОВОЇ, інспектор.
Більше того, сказала вона, інспектор цікавилася: в якій кількості формуються групи для виїзду до Києва для того, щоб «забезпечити» кожну своїм супроводжуючим. Для супроводу таких груп у відрядження відправляють співробітників спеціального полку патрульно-постової служби.
«Інспектор розповіла, що вони направляють свого працівника у відрядження супроводжувати групи, які їдуть до Києва. Якщо їдуть поїздом по 12-15 чоловік – супроводжує один міліціонер, але з`ясувалося, що він не обов`язково їхатиме поряд з ними у вагоні, а просто буде їхати в цьому ж поїзді, - сказала Є.РАТНИКОВА, - Тобто, міліціонера не цікавить безпека цих людей в дорозі, а цікавить, що вони робитимуть, коли вийдуть з вагону».
Крім того, за словами голови Донецької обласної організації, інспектор радила подати попередню заявку в Донецький міськвиконком про те, скільки чоловік поїде до Києва.
«Вони відстежують зараз всі групи (що від`їжджають до Києва), що явно проявилися, і, звичайно, неявні. І, звичайно, все мобілізовано, тому що на таких заходах, як правило, працюють співробітники СБУ, вже просто у відкриту задіюють органи внутрішніх справ – полк патрульно-постової служби», - сказала голова громадської організації.
Є.РАТНИКОВА підкреслила: «Я думаю, що це по всій Україні так власті мобілізують правоохоронців на виявлення, на супровід... Вони, звичайно, будуть в цивільному одязі, і їх дуже турбує ця ситуація в Києві».