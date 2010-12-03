Фірташ відреагував на інформацію WikiLeaks

Український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ підтверджує факт зустрічі з американським послом Уїльямом ТЕЙЛОРОМ наприкінці 2008 року, але заперечує комерційне партнерство з Семеном МОГІЛЕВИЧЕМ.

Про це йдеться у заяві прес-служби Д.ФІРТАША, переданій УНІАН.

«Д.ФІРТАШ підтверджує, що він дійсно провів зустріч приватного характеру з колишнім Послом США в Україні Уїльямом ТЕЙЛОРОМ наприкінці 2008 року. Спілкування з Послом ТЕЙЛОРОМ носило приватний і конфіденційний характер, і пан ФІРТАШ дотримується позиції про нерозголошення інформації про цю зустріч», - зазначається к повідомленні.

Прес-служба підкреслює, що Д.ФІРТАШ «ніколи не приховував факту знайомства з паном МОГІЛЕВИЧЕМ. Він вже підтверджував це у своєму інтерв`ю для британського видання «Financial Times», опублікованому 13 липня 2006 року. Проте, пан ФІРТАШ ніколи не вступав у ділове або комерційне партнерство з паном МОГІЛЕВИЧЕМ, і пан МОГІЛЕВИЧ ніколи не був акціонером і не мав будь-якого відношення до компаній «Еврал Транс Газ», «РосУкрЕнерго» або до якихось інших компаній, які пов`язані з діловими інтересами Д.ФІРТАША».

«Інформація про те, що Д.ФІРТАШУ потрібні якісь дозволи від пана МОГІЛЕВИЧА для ведення бізнесу, є абсурдною і брехливою», - наголошується у заяві.

«Д.ФІРТАШ переконаний, що у правовому суспільстві засоби масової інформації не повинні посилатися на непідтверджені факти, а тим більше інтерпретувати їх у руслі, вигідному окремим силам», - зазначається у заяві.

*** 2 грудня ц.р. українські ЗМІ оприлюднили матеріали з сайту WikiLeaks, в яких йшлося про те, що бізнес Д.ФІРТАША нібито пов`язаний з С.МОГІЛЕВИЧЕМ.