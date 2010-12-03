Тимошенко - про ліквідацію Майдану: це наруга над громадянами і демократією

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ухвалені вчора парламентом зміни до Податкового кодексу не зменшили тиск на малих підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні фракції.

«Податковий кодекс проголосований, але він не став набагато кращим. Пільги кланам, а народу – затягнути пасок так, щоб вже було неможливо дихати», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що рано чи пізно цей Податковий кодекс має бути скасований. «А новий повинен бути розроблений спільно з підприємцями», - вважає вона.

Лідер “Батьківщини” зауважила, що сьогодні о 5 годні ранку на Майдані Незалежності у Києві було знесене наметове містечко підприємців, які протестують проти Податкового кодексу. «Це відбулося цинічно і грубо. Це наруга над громадянами і демократією», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що вчорашній салют, який відбувся на Майдані, - це салют, який не був організований підприємцями. «Це був салют, який влада сама організувала на свою честь», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що разом з підприємцями буде створена спільна команда, яка працюватиме над розробкою програми їхнього захисту.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада ухвалила у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. За дане рішення проголосували 268 народних депутатів із 417 зареєстрованих у сесійній залі.