ВР вважає, що Ющенко видав указ без законних підстав (постанова)

Верховна Рада України вважає, що указ Президента України від 26 квітня «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» в частині повторного дострокового припинення повноважень ВР і проведення позачергових виборів є таким, що виданий за відсутності законних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 260 народних депутатів V скликання з 261, зареєстрованого у сесійній залі парламенту.

Згідно з постановою, Кабінте міністрів у своїй діяльності щодо забезпечення фінансування позачергових виборів має керуватися постановою парламенту від 2 квітня «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні», якою заборонялося виділяти кошти.

Крім того, парламент зобов’язав Національний банк України у своїй діяльності щодо забезпечення фінансування позачергових виборів керуватися постановою парламенту від 3 квітня «Про деякі заходи щодо запобігання порушення конституційного ладу та забезпечення невтручання Національного банку України у дії, які загрожують конституційному правопорядку».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.