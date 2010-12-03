Азаров про кредит МВФ: мені ці гроші знадобляться, я їх бережу

Кошти Міжнародного валютного фонду, одержані за першим траншем кредиту стенд-бай, знадобляться уряду в 2011 році для компенсації зниження податкових надходжень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні під час урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування в Кабінеті міністрів.

Він відзначив, що кошти МВФ від першого траншу у розмірі 1,6 млрд. дол. ще не витрачені. «Вони лежать у повній цілості на казначейському рахунку, тому що нам треба податкову реформу проводити. Нам треба знижувати податки наступного року, а зниження податків - це завжди зменшення доходів до бюджету на першому етапі. Тому мені ці гроші знадобляться, я їх бережу», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується у грудні, після перегляду Меморандуму про співпрацю. Для отримання другого траншу необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.