Експерт: політика відвернула бізнес від позитиву у Податковому кодексі

Політичні події відвернули бізнес від позитивних моментів, які містить Податковий кодекс.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив президент Центру антикризових досліджень Ярослав ЖАЛІЛО.

Він зазначив, що позитивом є вже сам факт систематизації всієї нормативної бази, що стосується процедур і порядку адміністрування і сплати податків.

«Факт уніфікації податкового законодавства сам по собі позитивний. Це підвищує прозорість, це підвищує ефективність податкових процедур, це дозволяє уникнути підвищення корумпованості багатьох процесів саме через те, що нормативна база стане зрозумілою і прозорою», - сказав Я.ЖАЛІЛО.

Крім того, за його словами ухвалений Податковий кодекс значною мірою захищає бізнес від різного роду зловживань з боку податкових органів.

«У кодексі закладено багато положень, які знижують залежність платника податків від можливого свавілля податкових органів. А після змін, які вніс Президент, то я б сказав, що платник податків сьогодні достатнім чином захищений, принаймні, він знаходиться у вигіднішому положенні, ніж до ухвалення кодексу», - сказав експерт.

Також він відзначив передбачене ПК поступове зниження ставок за окремими податками, що в цілому дозволить знизити навантаження на бізнес. Позитивом також є введення податку на нерухомість і прогресивний підхід до оподаткування доходів фізичних осіб.

«У кодексі закладена програма зниження рівня податкового тиску з ПДВ, з податку на прибуток. Скасовано ряд податків, які були більш обтяжливі у зборі, ніж забезпечували надходження. Вводиться прогресивність в оподаткуванні доходів. Вводиться податок на нерухомість, що теж дуже прогресивно і важливо», - підкреслив Я. ЖАЛІЛО.

В цілому, він вважає, що ухвалений Податковий кодекс містить багато позитивних моментів, які бізнес не помітив через певну заполітизованість процесу ухвалення документа.

«В принципі, я вважаю, що це (ухвалення ПК - УНІАН) позитивний крок. На жаль, через відомі політичні події завуалювався позитив кодексу, і всі говорили, що це щось страшне. Хоча насправді через кілька некоректних, непродуманих і, можливо, навіть спеціально туди включених положень ми трохи не виплеснули дитини разом із водою», - сказав президент Центру антикризових досліджень.

Водночас він повідомив, що документ все ж таки не досконалий, і існує необхідність його доопрацювання в майбутньому.

«Є ряд питань, які, зокрема, стосуються податкового стимулювання. Вони, на жаль, там віддзеркалення не знайшли, і це погано. Це стосується і регіональних стимулів, і інноваційних стимулів. Але я думаю, що це тільки означає, що це ще не остаточна версія, і в процесі роботи кодекс удосконалюватиметься», - сказав Я. ЖАЛІЛО.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада ухвалила у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.