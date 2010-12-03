В ГУАМ намітили пріоритети на перспективу

В Астані Рада міністрів закордонних справ Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ підбила підсумки діяльності у поточному році і намітила пріоритети роботи на перспективу.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у четвер в Астані в рамках Саміту ОБСЄ під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА відбулося 13-е засідання Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) ГУАМ.

У засіданні також взяли участь міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ, заступник міністра закордонних справ Азербайджанської Республіки Араз АЗІМОВ, заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Андрій ПОПОВ, заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН, а також Генеральний секретар ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ.

РМЗС заслухала інформацію про хід виконання Плану дій Організації до кінця 2010 року, обговорив питання взаємодії по одному з пунктів порядку денного 65-ї сесії Генеральної асамблеї ООН «Тривалі конфлікти на теренах ГУАМ і їх наслідки для міжнародного миру, безпеки і розвитку», а також щодо проекту резолюції «Співпраця між ООН і ГУАМ». Крім того, керівники зовнішньополітичних відомств ухвалили рішення про затвердження планів взаємодії дипломатичних представництв держав-членів ГУАМ при інших міжнародних організаціях на період 2010-2011 років.

РМЗС обговорила питання галузевої співпраці, ухвалила рішення про затвердження країн-координаторів галузевих робочих груп ГУАМ на період 2011-2012 років і про створення Змішаної комісії з питань співпраці в області попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

Учасники засідання підтримали пропозиції про розробку документа, що стосується механізму функціонування робочого органу, що координує дії сторін з виконання положень Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ від 20 липня 2002 року, і Правил визначення країни походження товарів відповідно до стандартів СОТ, про проведення «Інвестиційного форуму», засідання Ділової Ради ГУАМ і конкурсу «Кращий банк ГУАМ – 2010».

РМЗС позитивно оцінила просування спільного туристичного продукту «ГУАМ-Японія», а також результати проведення спільних операцій правоохоронних органів «Наркостоп-2010» (15 вересня – 15 жовтня 2010 року) і «Перехоплення-2010» (1-30 жовтня 2010 року). Рада міністрів підтримала інші ініціативи, зокрема, створення механізмів Віртуального центру ГУАМ для поглибленої оперативної співпраці між правоохоронними й іншими компетентними органами, відзначила роботу з організації спільного семінару ГУАМ-Японія у сфері попередження надзвичайних ситуацій, активізацію зусиль із забезпечення участі держав-членів ГУАМ у реалізації «флагманських» ініціатив Східного Партнерства «Інтегроване управління кордонами» і «Попередження, готовність і реагування на природні і техногенні катастрофи».

Також на порядку денному стояли питання співпраці ГУАМ з країнами-партнерами, зокрема, проведення чергової зустрічі ГУАМ-США і ГУАМ-Японія на рівні Ради національних координаторів (РНК). Були прийняті за основу рекомендації РНК по платформі 2-ї Рамкової програми ГУАМ-США і дані доручення з розробки аналогічної платформи для консультацій у форматі ГУАМ-Японія.

Також було обговорено питання про перехід головування в Організації і ухвалене рішення про призначення Генерального секретаря ГУАМ на черговий термін.

Наступне засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД планується провести в січні-лютому 2011 року.