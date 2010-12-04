Азаров про Податковий кодекс, велику перемогу і абсолютно конкретний розбір

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що в уряді не буде відставок після ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Кожен повинен мати право на помилку, і відповідальність уряду полягає в тому, щоб цю помилку виправити вчасно. І те, що відбувається з податковою реформою в країні, я абсолютно не вважаю невдачею, а я вважаю великою перемогою... Тому в цілому, не дивлячись на деякі шорсткості - а вони цілком можливі, без них не обійдешся, - якщо ми почнемо за кожну помилку збивати голови, то я не знаю, хто в такому уряді буде працювати. Тому заспокойтеся. Там, де люди допустили серйозні прорахунки, ми їх поправимо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що в уряді було проведено нараду «у своєму колі» щодо того, чому при розробці Податкового кодексу не була врахована думка підприємців за спрощеною системою оподаткування. «Розбір був абсолютно конкретний, абсолютно чіткий і зрозумілий», - заявив М.АЗАРОВ.

Разом з тим, він зазначив, що не вважає за потрібне публічно говорити про те, що саме обговорювалося в уряді щодо Податкового кодексу, «тільки тому, що ці люди ще знадобляться для проведення інших справ».

Також М.АЗАРОВ заявив, що одним із недоліків при розробці Податкового кодексу він вважає те, що цим займалася велика кількість людей.