Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що тема Податкового кодексу не закрита.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю «5 каналу».

На думку В.ЛИТВИНА, «з’явиться чимало в нас питань під час практики реалізації цього закону». Зокрема, зазначив він, виникне немало питань, коли «вчитаються в цей закон». «Це документ, який налічує 687 сторінок», - нагадав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно буде аналізувати, як на практиці застосовуватимуться норми Податкового кодексу, «треба вести постійний моніторинг і оперативно вносити відповідні уточнення і зміни для того, щоб закон став прийнятним».

Крім того, В.ЛИТВИН вважає за необхідне «наблизити дату введення в дію положень Податкового кодексу, які стосуються податків на розкіш, на нерухомість, на земельні ділянки, бо рішення то прийняли, але відтермінували його на час введення відповідних законів».