Литвин вважає, що тема Податкового кодексу не закрита
Коли буде податок на розкіш?
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що тема Податкового кодексу не закрита.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю «5 каналу».
На думку В.ЛИТВИНА, «з’явиться чимало в нас питань під час практики реалізації цього закону». Зокрема, зазначив він, виникне немало питань, коли «вчитаються в цей закон». «Це документ, який налічує 687 сторінок», - нагадав він.
В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно буде аналізувати, як на практиці застосовуватимуться норми Податкового кодексу, «треба вести постійний моніторинг і оперативно вносити відповідні уточнення і зміни для того, щоб закон став прийнятним».
Крім того, В.ЛИТВИН вважає за необхідне «наблизити дату введення в дію положень Податкового кодексу, які стосуються податків на розкіш, на нерухомість, на земельні ділянки, бо рішення то прийняли, але відтермінували його на час введення відповідних законів».