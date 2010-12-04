Азаров не боїться розголошення своїх розмов на WikiLeaks

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не боїться розголошення своїх розмов у зв`язку з публікаціями WikiLeaks.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Мені боятися абсолютно нічого - абсолютно. Нехай публікують будь-які розмови-переговори. Це справа совісті тих, хто буде публікувати», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що під час своїх переговорів з іноземними дипломатами ніколи не забував, що «є інтереси країни, що в принципі не міг зайвого говорити».

Прем`єр також заявив, що завжди будував свої переговори на відвертості. «Тому, може бути, що якісь записи покажуть, що я не дуже вибирав вирази. Тобто, говорив так, як я вважав за потрібне говорити, не забуваючи про те, безумовно, чого я хотів добитися від цієї розмови. Тому я за свої розмови абсолютно не переживаю. Але я вважаю, що те, що відбулося (щодо публікацій WikiLeaks - УНІАН), у принципі, – не допустимо», - сказав прем`єр-міністр.

Водночас він зазначив, що в будь-яких переговорах є секретні моменти, не призначені для афішування.

Нагадаємо, проект WikiLeaks здобув широку популярність завдяки публікаціям із 2006 по 2009 роки сотень тисяч секретних документів, що стосуються дій армії США в Іраку та Афганістані. Остання серія витоку WikiLeaks була опублікована 28 листопада 2010 року. Вона включала близько 250 тисяч депеш, складених американськими дипломатами, які працювали в різних країнах світу. Серед цих матеріалів - документи, що загрожують репутації владних структур різних країн світу, зокрема Китаю і Росії. Згадуються також і прізвища відомих політиків з України.

Засновник WikiLeaks Джуліан АССАНЖ став фігурантом внутрішнього розслідування, яке проводиться Міністерством юстиції США й Пентагоном. Його було також оголошено в міжнародний розшук за запитом Швеції.