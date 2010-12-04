Азаров: я відповідаю в уряді за все

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне проводити роз`яснювальну роботу серед населення при проведенні непопулярних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Перш за все, треба враховувати особливість і специфіку нашої країни, і чудово розуміти, що нам треба, що ми можемо зробити... ТЕТЧЕР (екс-прем`єр-міністр Великої Британії Маргарет ТЕТЧЕР – УНІАН) переконала більшість людей, що для Англії вигідніше закуповувати вугілля в Австралії. Вона переконала. Протестували шахтарі, але більшість країни її підтримувала. От і нам потрібно все-таки домогтися того, щоб більшість людей розуміла, для чого це робиться », - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що навіть якщо половина населення буде розуміти необхідність реформ, що проводяться, то це вже буде хорошим результатом.

У той же час він зазначив, що є прихильником обережного проведення реформ. На думку прем`єра, їх необхідно проводити в умовах, коли суспільство підготовлене до їх сприйняття.

На зауваження журналіста про те, хто в уряді відповідає за проведення інформаційної політики, М.АЗАРОВ відповів: «Я відповідаю в уряді за все».

Також прем`єр-міністр ще раз зазначив, що під час підготовки і розгляду Податкового кодексу у суспільстві не проводилася роз`яснювальна робота щодо необхідності його ухвалення.