Янукович доручив Азарову створити інтернат для обдарованих дітей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив на базі однієї зі шкіл-інтернатів Києва створити заклад інтернатного типу для обдарованих дітей.

Відповідне доручення Президента прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ та голові КМДА Олександру ПОПОВУ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, М.АЗАРОВУ та О.ПОПОВУ доручено вжити за участю Національної академії педагогічних наук України заходів щодо створення в установленому порядку на базі однієї зі шкіл-інтернатів столиці експериментального загальноосвітнього навчального закладу інтернатного типу загальнодержавного значення для обдарованих і талановитих дітей, зокрема, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З цього питання вищевказані особи мають доповісти В.ЯНУКОВИЧУ до 1 лютого 2011 року.