Мер Донецька став «Людиною року» в Росії, випередивши Януковича

Донецький міський голова Олександр Лук`янченко 10 грудня в Москві отримає національну російську премію "Людина року - 2010". Урочиста церемонія нагородження відбудеться в Храмі Христа Спасителя. Про це повідомляє ТСН з посиланням на сайт Донецької міськради.

Як зазначається, звання присуджено Лук`янченку Російським біографічним інститутом за "великий внесок у розвиток міста Донецька, зміцнення економічних і культурних зв`язків Росії і України".

У листі-привітанні голова правління Земляцтва донбасівців в Москві Микола Луньов зазначив: "ми, ваші земляки, щорічно буваючи в столиці шахтарського краю, своїми очима бачимо, яким упорядкованим і красивим стає наше улюблене місто. У цьому, безсумнівно, Ваша особиста заслуга".

Національна премія "Людина року" була заснована в 1993 році Російським біографічним інститутом. Завдання інституту - дослідження російського суспільства крізь призму діяльності найбільш видатних його представників.

Премією, як повідомляється, нагороджуються найдостойніші громадяни Російської Федерації, а в окремих номінаціях - представники інших країн.

Нагородженим особам вручаються Диплом лауреата і Срібний хрест, який представляє собою копію Георгіївського хреста, в розетці якого розташований золотий двоголовий орел.

На сайті Російського біографічного інституту в списку номінантів на премію "Людина року - 2012" (категорія "Міжнародні відносини"), окрім мера Донецька і двох політиків з Латвії та Вірменії, також зазначений "Янукович Віктор Федорович, Президент України. За зміцнення економічних і культурних зв`язків між Росією і Україною". Остаточний список Людей року, за повідомленням сайту, буде надрукований в "Российской газете".