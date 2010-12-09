Литвин назвав крайню дату ухвалення бюджету-2011

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає останньою датою ухвалення державного бюджету на наступний рік 24 грудня поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.Литвин сказав, спілкуючись з журналістами у четвер у Сеулі.

За його словами, за два тижні пленарної роботи, які матиме Верховна Рада до кінця року, головне - визначитися з доходною і видатковою частинами бюджету, рівнем інфляції, дефіцитом бюджету.

На уточнююче запитання про вимоги деяких політичних сил включити до бюджету наступного року витрати на проведення парламентських виборів у 2011 році, В.ЛИТВИН зазначив: «Можна вимагати будь-що, але якщо виборів немає, то про які видатки може бути мова?».

При цьому він вкотре наголосив на необхідності зміни виборчої системи. «Якщо гіпотетично уявити, що вибори будуть наступного року, то жодних конструктивних рішень, у тому числі, й державний бюджет, ухвалюватися не будуть, адже усі поспішатимуть сподобатися виборцям», - сказав керівник парламенту.

Як повідомлялося, голова ВР В.ЛИТВИН 5-10 грудня відвідує з офіційним візитом Соціалістичну Республіку В’єтнам та Республіку Корея.