Wikileaks: Польща закликала США не дати Росії захопити територію України

Влада Польщі після російсько-грузинської війни 2008 року закликала США не допустити збройного захоплення Росією територій України.

Про це йдеться в оприлюдненій сайтом Wikileaks дипломатичній депеші, відправленій із Посольства США у Варшаві у грудні 2008 року.

Американський дипломат, який у листі під грифом „секретно” описує реакцію польских властей на російсько-грузинську війну, відзначив, що міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ критикував позицію НАТО у цьому конфлікті.

„СІКОРСЬКИЙ скаржився, що Альянс перетворився на політичний клуб "без зубів", і попередив, що Польща не буде ігнорувати повторення грузинського сценарію в Україні”, - йдеться у документі.

Згідно з документом, Польща активно підтримувала євроатлантичну інтеграцію України та Білорусі, у тому числі для того, аби мати „буферну зону” перед Росією. „Надання колишнім радянським республікам перспективи створення зони вільної торгівлі та безвізового режиму до Євросоюзу, „Східне партнерство” можуть стимулювати необхідні для вступу у ЄС реформи і загальмують зростаючий вплив Росії”, - візначено в листі.

У депеші також цитується голова польського уряду Дональд ТУСК, який після війни у Грузії у серпні 2008 року нібито сказав американським дипломатам: “Тепер ви розумієте, чому нам потрібні ракети Patriot та подальші гарантії безпеки?”.

Натомість Р.СІКОРСЬКИЙ, який і зараз є керівником МЗС Польщі, після російсько-грузинського конфлікту сказав, що Росія може нести реальну загрозу уже через 10-15 місяців, а не 10-15 років, як прогнозувалося раніше.