Пшонка закликав прокурорів пильнувати київську землю

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА закликає прокурорів Київської області більше уваги приділяти виявленню фактів незаконного землевідведення і видобутку корисних копалин

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, представляючи нового прокурора Київської області Михайла ВИТЯЗЯ.

«Земля в Київській області стала ласим шматком для всіляких шахраїв… Чому не вживаються заходи? Де ініціатива на місці?», - підкреслив В.ПШОНКА.

Разом з тим у своєму виступі генпрокурор торкнувся теми реформування органів прокуратури, а також розробки і затвердження нового Кримінально-Процесуального кодексу.

Зокрема, В.ПШОНКА висловив з цього приводу переконання, що наступний рік стане роком реформування КПК. «Упевнений, що своє 20-річчя органи прокуратури зустрінуть з новою законодавчою базою, що покращить діяльність у захисті інтересів людей і держави», - зазначив генпрокурор.

Водночас він подякував за роботу колишньому прокурору Київської області Олександру ГАРДЕЦЬКОМУ і, звертаючись до колективу прокуратури області, закликав підтримати ініціативи новопризначеного прокурора, а також належним чином виконувати покладені завдання. І в такому випадку, запевнив В.ПШОНКА, працівники прокуратури Київської області можуть розраховувати на підтримку Генпрокуратури і її керівництва.

У свою чергу присутній на представленні нового прокурора регіону голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зауважив, що «такою є доля працівників правоохоронних органів – той, хто в погонах, його завжди чекає ротація». Звертаючись до О.ГАРДЕЦЬКОГО, він подякував йому за роботу, наголосивши, що колектив прокуратури під його керівництвом плідно працював і виконував свої обов’язки. При цьому губернатор висловив переконання, що робота прокуратури області на чолі з М.ВИТЯЗЕМ ще більше покращиться.