Миколаївські депутати заборонили пресі ходіння залою та спалахи

Депутати Миколаївської міської ради прийняли сьогодні регламент, в якому обмежили права журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, цим документом депутати залишили за собою право проводити закриті засідання й обмежили права журналістів, які висвітлюють роботу міської ради.

Так, у пункті 4 статті 2 «Основні принципи діяльності міської ради» сказано: «За рішенням міської ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради, можуть проводитися закриті пленарні засідання міської ради».

У цій же статті, в пункті 8 «Обов`язки представників засобів масової інформації» йдеться: «В час проведення пленарних засідань і засідань президії перебувати в залах на місцях, відведених для працівників ЗМІ, дотримуватися встановленого порядку, залишати сесійний зал (під час роботи сесії міської ради) лише у разі крайньої необхідності; не заважати роботі депутатів міської ради, інших присутніх (а саме: фотографувати зі спалахом, необмежено пересуватися по залу, встановлювати засоби для зйомки перед виступаючими тощо); не допускати проведення інтерв`ю шляхом зйомок і записів всупереч волі депутата міської ради або посадовця міської ради...».