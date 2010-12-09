В Івано-Франківській облраді створено 9 фракцій (список)

В Івано-Франківській обласній раді створено 9 фракцій, у які об’єднались 105 депутатів зі 114-ти.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Івано-Франківській облраді.

Створено фракцію ВО “Свобода”, до якої увійшли 18 депутатів, фракції “Батьківщина” – 16 депутатів, фракцію партії “Наша Україна” – 15 депутатів, фракцію Української партії – 13 депутатів, фракцію “За зміни Прикарпаття” – 13 депутатів, фракція "Регіони Прикарпаття" – 11 депутатів, фракція Народної партії – 9 депутатів, фракція Української народної партії – 5 депутатів, фракція партії “Відродження” – 5 депутатів.

Довідка УНІАН. До Івано-Франківської обради обрано 114 депутатів. Головою облради обрано представника ВО «Свобода» Олександа СИЧА.