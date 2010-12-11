Wikileaks: США організували розвідувальний центр у Барселоні

США організували секретний розвідувальний центр в столиці Каталонії - місті Барселоні. Про це йдеться в матеріалах листування американських дипломатів, яких розсекретив інтернет-сайт Wikileaks.

За даними ресурсу, американська влада в 2007 р. ухвалила створити особливий центр в консульстві Сполучених Штатів у Барселоні. Туди входили представники різних розвідувальних органонов США. "Шпигунський центр" збирав розвіддані в Каталонії впродовж не менш як двох років, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на радіостанцію Europe1.

Як ідеться в матеріалах Wikileaks, приводом для заснування розвідувального центру в Барселоні сталі побоювання Вашингтона, що Каталонія може стати найбільшим центром активності ісламістських терористичних груп у Середземномор`ї. На думку американської влади, це пов`язано з активною міграцією в регіон з країн Північної Африки, Пакистану і Бангладеш.

Розвідцентр у Каталонії, відтак, був спрямований на запобігання терактам проти США.