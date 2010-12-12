Посла США в Німеччині через Wikileaks викликали до бундестагу

Посла США в Німеччині Філіпа Мерфі в середу викликають до бундестагу, щоб вислухати його пояснення щодо випадів на адресу німецьких політиків, які стали відомі завдяки сайтові Wikileaks.

Як повідомляє у суботу газета Rheinische Post, Мерфі відповідатиме на запитання близько ста депутатів на прохання германо-американської парламентської групи.

В інтерв`ю журналу Bunte американський посол назвав оприлюднені Wikileaks дипломатичні депеші такими, що «викликають відчуття незручності і є вкрай неприємними». Він наголосив, що ці кореспонденції не підлягали оголошенню. Водночас зазначив, що не почувається винним.

«Ми всі тут чудово працюємо, більшість іноземних представництв працюють так само, тому-то до нас і ставляться з великим схваленням і розумінням», - наводить слова Мерфі Deutsche Welle.