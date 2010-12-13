Тимошенко розробила бюджет з передвиборчими обіцянками Януковича

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО називає проект державного бюджету на 2011 рік одним з найгірших бюджетів за останні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, завтра у Верховній Раді відбудеться розширене засідання Ради опозиції з питань бюджету за участю голів комітетів та заступників голів комітетів, що представляють опозицію.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що поданий проект бюджету є вкрай непрофесійним, а його макропоказники не відповідають реальній економічній ситуації.

«Це страшний бюджет, такого ще ніколи не було за часів незалежності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її переконання, нонсенсом є той факт, що бюджет ухвалюється без програми соціально-економічного розвитку, без засад грошово-кредитної політики.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що представники опозиції подадуть до проекту держбюджету свої професійні пропозиції.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, її фракція наполягатиме на ухваленні нового закону про соціальні стандарти, який розробила її політична сила.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей законопроект розроблений з урахуванням усіх передвиборчих обіцянок Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.