Попов каже, що підготував киянам таке свято, що й сам його пропустити не може
12:30, 13 грудня 2010Політика
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Де голова КМДА зустрічатиме Новий рік
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ має намір зустріти Новий рік на Майдані Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у мерії.
«Я хотів би зустріти Новий рік на Майдані Незалежності разом з киянами. Знаєте, коли стільки часу і зусиль вся наша команда робить для того, щоб підготувати це свято, то не бути його учасником саме на Майдані – це було б просто нелогічно», - сказав О.ПОПОВ.
«Тому, безумовно, Новорічну ніч я хотів би зустріти на Майдані Незалежності», - зазначив голова КМДА.
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