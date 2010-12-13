Литвин попередив нардепів: хай потім не вимагають оплатити відрядження

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що проектом державного бюджету на наступний рік фінансування ВР зменшено більш як на 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

За словами В.ЛИТВИНА, доцільно було б провести консультації з цього приводу з лідерами фракцій та головами комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН сказав: «Я просив би, щоб наші колеги, коли буде розглядатися це питання, не демонстрували свою наближеність до народу, а потім приходили і вимагали оплатити відрядження і таке інше». «Ми повинні зробити все, щоб зберегти парламентаризм, а для того, щоб він був збережений, він повинен бути працездатним», - додав В.ЛИТВИН.