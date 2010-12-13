Литвину сподобався жарт про оренду зали ВР під корпоративи

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН спростовує усі чутки про те, що приміщення Верховної Ради будуть здаватися в оренду на Новорічні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи на прохання журналістів відповідні оголошення в Інтернеті.

«Будемо вважати, що це просто хтось вдало пожартував», - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що ніхто нікому не може здати в оренду приміщення Верховної Ради, оскільки це режимний об’єкт, який охороняється.

«Не читайте і не забивайте голову відповідними речами», - сказав він.

Голова ВР звернувся до журналістів і зауважив, що якщо в них є бажання зустрітися після ухвалення в цілому державного бюджету на 2011 рік, то варто про це сказати і він влаштує таку зустріч.