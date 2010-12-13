Тимошенко: під гаслом адмінреформи йде політична чистка

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО називає адміністративну реформу нинішньої влади нічим іншим як “політичними зачистками”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Ми вже зараз володіємо інформацією, що скорочення іде за рахунок політично ненадійних», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вже нині цілком очевидно, що з уряду виганяють тих, хто не належить до Партії регіонів. «Я думаю, ви по уряду помітили, що там зникли ті, хто представляють ЛИТВИНА, хто представляє комуністів та інші політичні сили. Йде політична чистка у державі під гаслом адмінреформи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Саме тому, на її переконання, немає сенсу взагалі говорити про справжню адміністративну реформу в країні.