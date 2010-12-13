Проект пенсійної реформи буде у ВР сьогодні-завтра

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що сьогодні-завтра у ВР буде зареєстровано законопроект щодо проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

У зв’язку з цим, за словами В.ЛИТВИНА, недоцільно вже в п’ятницю заслуховувати інформацію уряду щодо пенсійної реформи.

Спікер наголосив, що зацікавлений у тому, щоб «не працювали ударними темпами, не демонстрували стахановські досягнення, бо це (йдеться про законопроект щодо пенсійної реформи – УНІАН) дуже складний документ».

В той же час В.ЛИТВИН зазначив, що в даному законопроекті «є ряд преференцій, які будуть прийняті позитивно».

Зокрема, за його словами, для людей, які працюють в бюджетній сфері, у законопроекті передбачено можливість переходити на статус державного службовця з відповідним отриманням пенсійного забезпечення після того, як вони пропрацюють певну кількість років у бюджетній сфері. Спікер зазначив, що така новація в першу чергу стосуватиметься вчителів, медиків.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО наполягав, щоб у п’ятницю під час Години запитань до уряду було заслухано віце-прем’єр-міністра України – міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА щодо пенсійної реформи.