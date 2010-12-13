СБУ просять пояснити причини виклику журналіста Баранова

Київська незалежна медіа-профспілка звернулася до голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з проханням пояснити причини, на підставі яких до СБУ було викликано заступника головного редактора інтернет-видання "Фраза" Кирила БАРАНОВА на допит, який тривав майже протягом восьми годин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки.

"Такі дії ваших співробітників формально законні, але можуть трактуватися як спроби психологічного тиску на журналіста, що є порушенням закону", - пише голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ.

Автор листа також нагадав, що 26 червня нинішнього року звернувся до В.ХОРОШКОВСЬКОГО з листом, у якому просив пояснити правомірність неофіційних бесід працівників СБУ з репортером газети "КоммерсантЪ" Артемом СКОРОПАДСЬКИМ, під час яких журналісту давали поради щодо висвітлення тих чи інших тем. Відповіді від голови СБУ КНМП так і не отримав.