Фальсифікації на місцевих виборах: виконавців покарано, замовників...

В Україні з’явилися перші покарані за порушення виборчого законодавства під час місцевих виборів. Утім, на думку експертів, проблема в тім, що покарали виконавців, а замовники вийшли сухими з води.

У Чернівецькій області, згідно із судовим вироком, покарано трьох осіб. Одна жінка, будучи членом комісії, умисно підробила підписи виборців й отримала бюлетені для голосування. Інші двоє – приватний підприємець та студент – на користь одного з кандидатів до міської ради купували голоси студентів за 50 гривень. Винних засуджено до двох років умовного позбавлення волі з випробовувальним терміном на один рік.

У коментарі Deutsche Welleпредставник громадянської мережі „Опора” Андрій Дутчак таке м’яке покарання пояснив тим, що судді розуміли, що перед ними не замовники фальсифікації, а лише виконавці. Такої ж думки дотримується і голова КВУ України Олександр Черненко: «На жаль, у нас на виборах страждають в основному «стрілочники», а замовники вирішують питання на високому рівні. Це негативна тенденція». Виконавця встановити не складно, каже Черненко, а от провести слідчі дії й вийти на замовника ніхто не хоче.

Навряд чи ці поодинокі вироки стануть стримуючим фактором для порушників у майбутньому, вважають експерти. Вони переконані, що хвиля страху перед «буквою виборчого закону» вже спала. Після виборів 2004 року було порушено понад тисячу кримінальних справ, було винесено сотні вироків, порівнює Черненко. Громадські організації навіть зробили відеоролики, де на прикладі покараних застерігали потенційних порушників від спокуси. Тоді це спрацювало, зауважує голова КВУ, і вибори 2006-2007 років пройшли демократично. Утім, після нещодавніх місцевих виборів, каже Черненко, у багатьох фальсифікаторів виникло почуття безкарності.