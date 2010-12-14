УБОЗ затримав осіб, які побили депутатів Київради у сесійному залі

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у м. Києві затримали двох громадян України, які перебували в міждержавному розшуку за побиття двох депутатів Київської міської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

У відомстві нагадали, що у грудні 2006 року під час сесійного засідання в приміщення сесійної зали Київської міської ради проникли близько десяти невідомих осіб спортивної статури і поруч з трибуною президії спровокували бійку, внаслідок якої було завдано тілесні ушкодження двом депутатам столичної ради.

За фактом хуліганських дій тоді було порушено кримінальну справу, яка була закрита у 2008 році. Проте правоохоронні органи повернулись до цього розслідування.

Як зазначив начальник столичного УБОЗ Олександр ПЛУЖНИК, “особи, причетні до даної бійки, для нас представляли оперативний інтерес і були швидко встановлені. В листопаді поточного року ми затримали першого учасника бійки, а менше, ніж за місяць, - інших двох. Наразі нами встановлюються організатори цієї потасовки та ті, хто забезпечував незаконний доступ до сесійної зали сторонніх осіб”.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2006 року у сесійну залу Київради зайшла група людей спортивної статури зі значками депутатів районних рад, які спровокували бійку.

Після бійки в сесійній залі Київради, яка розглядала питання про скасування нових комунальних тарифів у столиці, було госпіталізовано депутата з фракції БЮТ Володимира НАУМКА. Він через сильний удар в потилицю втратив свідомість. За словами В.НАУМКА, вдарив його один із присутніх у залі запрошених гостей з депутатським значком. Також внаслідок бійки депутат Київради від БЮТ Олександр БРИГІНЕЦЬ отримав струс мозку.

За словами опозиційних депутатів Київради, того дня в залі перебувало семеро невідомих осіб зі значками депутатів райрад.