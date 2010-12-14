Янукович каже, що він припинив «безплідну» дискусію про НАТО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що набуття Україною членства у Європейському Союзі стане головною, остаточною запорукою забезпечення безпеки держави в умовах позаблокового статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив у своєму виступі на нараді з керівниками закордонних дипломатичних представництв України, що відбулась сьогодні у Києві.

«Хочу ще раз наголосити, що саме членство в Європейському Союзі стане головною, остаточною запорукою безпеки України в умовах позаблоковості», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вкотре підкреслив, що рішення України про неучасть у військових союзах не є самоусуненням від наявних безпекових проблем в регіоні та світі.

«Це, скоріше, створення умов для безперешкодного безпекового співробітництва України з усіма провідними світовими силами», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив, що рішенням про позаблоковий статус нове керівництво України припинило безплідну політичну дискусію на цю тему.

Президент також висловив упевненість, що позаблоковість є безальтернативним вибором для України.