Фінансування санаторіїв і курортів ДУСі збільшують на 34 мільйони

Народний депутат України Сергій ШЕВЧУК (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявляє, що суттєво збільшено фінансування санаторно-курортних комплексів Верховної Ради та Державного управління справами.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на засіданні парламенту, звертаючись до міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА під час розгляду проекту бюджету на 2011 рік, С.ШЕВЧУК сказав, що «на фінансування санаторно-курортного комплексу Управління справами ВР виділено на 12 млн. грн. більше, ніж в минулому році», і це в той час, коли «депутати в переважній більшості не користуються цими комплексами».

Він також наголосив, що в проекті бюджету заплановано збільшити на 34 млн. грн. фінансування санаторно-курортних закладів ДУСі.

За його словами, «ви довели цю цифру до рекордної – 131 млн. грн.».

Як підкреслив С.ШЕВЧУК, виходить, що в Україні «криза для людей, а для влади вже комунізм настав очевидно».

У відповідь міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКО запропонував: «Якщо хочете, щоб видатки ВР ще були знижені, то вносьте пропозиції».

При цьому голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН додав, що депутати можуть звернутися з пропозиціями, і тоді «ми продамо або передамо державі і не буде звинувачень з цього приводу».