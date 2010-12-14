Цушко каже, що вже має «напрацювання» з модернізації АМК
Свіжоспечений голова - про пріоритети
Новопризначений голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО заявляє, що першочерговим завданням АМК має стати стабілізація споживчих цін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні у парламенті під час розгляду питання щодо його призначення керівником відомства.
«Антимонопольний комітет має зайнятися тим, що хвилює кожного громадянина, – це питання стабілізації споживчих цін. Це першочергово», - сказав він.
В.ЦУШКО зауважив, що робота в АМК є для нього новою, але він докладе всіх зусиль, аби Антимонопольний комітет виконав всі функції, передбачені законодавством.
За його словами, працівники Антимонопольного комітету вже мають план модернізації роботи відомства, також у нього є й свої напрацювання.
«Але я дуже серйозно розраховую і на депутатський корпус», - додав він.