Янукович заявляє про “суттєве пожвавлення” зовнішньої політики

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про “суттєве пожвавлення” за рік свого президентства зовнішньої політики України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час традиційної зустрічі із керівниками диппредставництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Глава держави зауважив, що “змістовні зміни у зовнішній політиці України враховують як наші національні інтереси, так і нові реалії глобалізованого світу – і це знайшло відображення в ухваленому у липні Законі „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”. У даний час, нагадав Президент, триває розробка основоположних концептуальних документів – Стратегії національної безпеки України та Стратегії зовнішньої політики України.

Президент звернув окрему увагу на суттєве пожвавлення за останній рік дипломатичної діяльності.

“Радий, що ми знайшли розуміння наших партнерів. У цій залі я бачу багато послів та керівників представництв міжнародних організацій, з якими мав нагоду познайомитися під час моїх візитів за кордон або в ході візитів глав іноземних держав в Україну. Користуюся нагодою, щоб подякувати вам за особисте сприяння зміцненню дружби й співробітництва між нашими країнами”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави наголосив, що головною стратегічною метою України залишається європейська інтеграція та здобуття в перспективі повноправного членства в Євросоюзі. У цьому контексті він відзначив активізацію протягом 2010 року діалогу з ЄС.

“У наступний рік Україна вступає не тільки з новими надіями, а й із чітким усвідомленням завдань, які стоять перед нею, та готовністю працювати. Ми продовжимо курс на активізацію відносин з нашими традиційними і новими зовнішньополітичними партнерами, посилюватимемо участь у зусиллях світової спільноти з забезпечення миру, стабільності й сталого розвитку. У цьому розраховуємо на ваше розуміння та на конструктивну взаємодію з усіма без винятку державами й міжнародними організаціями, які ви представляєте”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до присутніх дипломатів.