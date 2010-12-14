Янукович про стабільність, глибинні реформи і радянські підходи

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ називає найголовнішою зміною в країні за час свого президентства досягнення політичної стабільності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив під час традиційної зустрічі із керівниками диппредставництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

“Ми рішуче поклали край безглуздим чварам між гілками влади, а повернення до Конституції 1996 року усунуло саму можливість такого протистояння. У парламенті створено стабільну й працездатну більшість, вибудувано ефективний механізм функціонування влади”, - констатував Президент, додавши, що конституційна реформа, удосконалення виборчого законодавства, приведення системи правосуддя до стандартів Ради Європи дають Україні змогу реалізуватися як сучасній демократичній європейській державі.

Другою якісною зміною, на думку глави держави, стали реальні, а не декларативні соціально-економічні перетворення.

“Країна нарешті запрацювала. Повним ходом іде процес глибинних і системних реформ у всіх сферах. Ми здійснюємо ці важливі перетворення у рамках Програми економічних реформ на 2010–2014 роки. Пакет законів із дерегулювання економіки, реформування податкової системи усунуть зайві перешкоди для бізнесу й забезпечать сталий інноваційний розвиток вітчизняного господарства. Покращення економічної кон’юнктури та інвестиційного клімату закладають підвалини для створення соціальних гарантій та утвердження принципу соціальної справедливості. Ми послідовно й упевнено вдосконалюємо програму діяльності усього державного механізму на забезпечення потреб кожного конкретного громадянина. Саме цього я вимагаю від уряду”, - сказав глава держави.

Президент нагадав, що наприкінці минулого тижня у країні також стартувала адміністративна реформа: “Це - якісно новий крок у напрямку модернізації та оптимізації діяльності органів державної влади. Це - відповідь на нові виклики, що постають в умовах боротьби з наслідками світової фінансово-економічної кризи. Це - європейська відповідь застарілим радянським підходам державного управління”.