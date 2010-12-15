Табачник - про неправильних, які «відзначилися» пиятикою у Франкфурті

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що у Німеччини немає жодних претензій до української делегації у зв’язку із інцидентом в аеропорту міста Франкфурт-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Жодного офіційного документа, ані від поліцейських представників, ані від жодної структури німецької влади, щодо претензій немає», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що особисто говорив з послом України в Німеччині та з консулом у Франкфурті у зв’язку з цією ситуацією.

В той же час міністр зазначив, що склад української делегації на фестиваль формували громадські організації, і державні кошти на це не витрачались. «Закидати, що хтось правильний включений до складу делегації, хтось неправильний, це абсолютно безпідставно. Тому що тоді треба повертатись до сталінських часів – хто правильний турист – їде у Францію, наполовину правильний – у Болгарію, а 95% нікуди не їде», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, він повідомив, що у Міністерстві закордонних справ також є офіційна інформація про відсутність претензій з боку німецької влади до української делегації.

Як повідомлялося, за даними низки ЗМІ, українська делегація, яка прямувала на 17-й Всесвітній фестиваль молоді та студентів у ПАР, поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Зокрема, зазначалося, що 12 грудня працівники аеропорту відмовилися посадити на літак одного з членів української делегації. Причиною стало алкогольне сп’яніння пасажира.

Тоді на знак протесту вся делегація відмовилася летіти з Франкфурта.

Через деякий час делегація у повному складі все таки вилетіла в ПАР і благополучно дісталася цієї країни.

У Міністерстві освіти та науки, молоді та спорту заявили, що делегація, яка летіла до Південно-Африканської Республіки і поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні, не була делегацією від цього міністерства.

За даними прес-служби, насправді делегація від України на 17-й Всесвітній фестиваль молоді та студентів складається з представників молодіжних громадських організацій, студентських організацій, молодіжних активістів. Підготовкою до участі української делегації в заході займався Оргкомітет, створений громадськими організаціями, стверджують в Міносвіти.