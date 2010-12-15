22 грудня на території Вінницької кондитерської фабрики відбудеться урочисте відкриття унікального Дитячого розважального центру ROSHEN.

«Якщо в середині вас живе дитина, а душа прагне свята та нових відкриттів, тоді саме Вас кондитерська корпорація ROSHEN запрошує у прес-тур, під час якого відкриється «найбільша таємниця», що зберігається на території Вінницької кондитерської фабрики ROSHEN. Тільки один день таємниця буде відкрита для дорослих», - йдеться у повідомленні організаторів.

Так, з 22 грудня до дитячої екскурсійної програми фабрикою буде входити інтерактивна екскурсія до сучасного високотехнологічного центру, що у формі гри відкриє дітям секрети створення солодощів. Відвідувати його можуть тільки діти, дорослим вхід до «світу дитинства» суворо заборонений.

Вінницький Дитячий розважальний центр ROSHEN є унікальним та єдиним в Україні повністю автоматизованим інтерактивно-освітнім комплексом для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Тепер діти отримають змогу не тільки особисто побачити процес виготовлення цукерок, вафель, печива, але й самостійно розгадати секрети інгредієнтів тих солодощів, котрими вони з таким задоволенням ласують.

Дітей чекає зустріч з «живим» роботом, 4D кінотеатр, і захоплююча подорож до п’яти кімнат, що зберігають секрети цукру, шоколаду, карамелі, смаку та аромату, лише розгадавши котрі вони отримають доступ до найбажанішого – солодощів.

Прес-тур стартує зранку 22 грудня:

07.30 – 08.00 – зустріч учасників прес-туру;

08.00 - виїзд до Вінниці з зупинкою для обіду;

13.00 - занурення у дитинство (захоплюючі екскурсії до Вінницької кондитерської фабрики та до Дитячого розважального центру ROSHEN та багато приємних сюрпризів);

16.00 - офіційне відкриття Дитячого розважального центру ROSHEN;

17.00 - прес-конференція;

17.30 - вечеря;

18.30 - повернення до дорослого життя (виїзд до Києва).

На заходах будуть присутні: президент кондитерської корпорації ROSHEN – В’ячеслав МОСКАЛЕВСЬКИЙ, директор з розвитку кондитерської корпорації ROSHEN – Євгеній ВОВЧАНОВСЬКИЙ, директор Вінницької кондитерської фабрики – Олександр БІЛИК.

За більш детальною інформацією та акредитацією звертатися за телефонами: (044) 451-56-86; (063) 282-44-10 - PR-менеджер Юлія ЧЕРНОМОРЕЦЬ y.chernomorets@dieslovo.com.ua