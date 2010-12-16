Бютівці не здаються - блокування трибуни триває

Ранкове засідання ВР так і не відкрилося

Ранкове засідання Верховної Ради України так і не відкрилося. Як передає кореспондент УНІАН, триває блокування трибуни та президії парламенту народними депутатами – членами фракції "БЮТ-Батьківщина". Близько 10 народних депутатів перебувають у президії. Двері, які ведуть у президію, заблоковані кріслами. Як відомо, о 16.00 має розпочатися вечірнє засідання ВР.

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