Бютівці не здаються - блокування трибуни триває
14:21, 16 грудня 2010Політика
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Ранкове засідання ВР так і не відкрилося
Ранкове засідання Верховної Ради України так і не відкрилося.
Як передає кореспондент УНІАН, триває блокування трибуни та президії парламенту народними депутатами – членами фракції "БЮТ-Батьківщина".
Близько 10 народних депутатів перебувають у президії. Двері, які ведуть у президію, заблоковані кріслами.
Як відомо, о 16.00 має розпочатися вечірнє засідання ВР.
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