Порошенко: є речі страшніші, ніж новий Майдан

«Є речі страшніші, ніж новий Майдан. Це - криза неплатежів, яка паралізує всю країну», - сказав в ексклюзивному інтерв`ю Comments.ua голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.

На його думку, «люди, доведені до точки кипіння, можуть просто перестати платити - податки, комунальні платежі тощо. І така форма протесту може паралізувати всю державу».

«Україна не може собі дозволити витрачати гроші на потяг до розкоші наших урядовців. В іншому разі на нас чекає щось страшніше за «податковий» Майдан: люди можуть просто перестати терпіти ситуацію, коли їхні гроші, зароблені тяжкою працею, розкрадають урядовці, які уявлення не мають, як тяжко вони дістаються», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

Тому, вважає він, «потрібно, щоб державні чиновники зрозуміли, що вони найняті народом і залежать від нього, а не навпаки. Як тільки до наших бюрократів дійде ця думка, їм легше буде проводити реформи».